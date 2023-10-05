Германия передаст Украине систему IRIS-T и 12 зениток Gepard, - депутат Бундестага
Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Германия отправит одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 12 зенитных орудий Gepard. Они должны обеспечить защиту грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны.
Оружие должно прибыть в Украину до конца этого года, а система IRIS-T будет передана после изготовления.
Украина пытается увеличить поставки через Дунай и по суше так называемыми "маршрутами солидарности" после того, как Россия в одностороннем порядке разорвала "зерновое соглашение".
Небольшое количество судов также начало курсировать по Черному морю вдоль берегов Румынии и Болгарии, игнорируя опасения по поводу российских атак.
Немецкий депутат Маркус Фабер, член комитета по обороне нижней палаты парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и установок Gepard, а также боеприпасов к ним.
"Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов", - сказал он, не вдаваясь в подробности.
- Накануне стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, среди которых спецтехника, средства связи и снаряды.
- Также сообщалось, что все три черноморских порта Украины – Одесса, Южный и Черноморск – вопреки угрозам России возобновили прием судов для экспорта зерна.
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