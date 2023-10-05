Германия передаст Украине систему IRIS-T и 12 зениток Gepard, - депутат Бундестага

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Германия отправит одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 12 зенитных орудий Gepard. Они должны обеспечить защиту грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны.

Оружие должно прибыть в Украину до конца этого года, а система IRIS-T будет передана после изготовления.

Украина пытается увеличить поставки через Дунай и по суше так называемыми "маршрутами солидарности" после того, как Россия в одностороннем порядке разорвала "зерновое соглашение".

Небольшое количество судов также начало курсировать по Черному морю вдоль берегов Румынии и Болгарии, игнорируя опасения по поводу российских атак.

Немецкий депутат Маркус Фабер, член комитета по обороне нижней палаты парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и установок Gepard, а также боеприпасов к ним.

"Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов", - сказал он, не вдаваясь в подробности.