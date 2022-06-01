Об этом сообщает DW .

По информации источников dpa в немецком правительстве, ФРГ планирует предоставить Украине четыре системы залпового огня. Снабжение производят из запасов немецкой армии и в тесной координации с США. Американцы примут на себя обучение украинских военных использованию комплексов.

Поставки РСЗО, способные поражать цели на большом расстоянии, будут осуществляться уже в июне.

Канцлер Германии Олаф Шольц 1 июня, выступая перед бундестагом, заявил, что ФРГ направит в Украину РСЗО, однако не уточнил, какие именно это будут системы.

Кроме того, Олаф Шольц 1 июня пообещал, что Германия передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb