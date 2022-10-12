Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В следующие несколько недель больше PzH 2000 и MARS II будут переданы Украине", - заявили в Минобороны Германии.

В ведомстве добавили, что встреча в формате "Рамштайн" проходит в особое время: российские ракетные атаки и мобилизация в РФ, организованные Москвой фиктивными "референдумами" и украинским контрнаступлением.

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12 октября в Брюсселе проходит запланированная встреча в формате "Рамштайн". Это первая встреча министров обороны после Мадридского саммита НАТО в июне 2022 года и первая встреча министров, к которой Финляндия и Швеция присоединятся , как приглашенные

Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность долгосрочной поддержки Украины в борьбе с агрессией России.

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