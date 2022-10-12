Германия передаст Украине реактивные системы залпового огня MARS II и артустановки PzH 2000 в ближайшие недели
Минобороны Германии сообщило, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.
"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В следующие несколько недель больше PzH 2000 и MARS II будут переданы Украине", - заявили в Минобороны Германии.
В ведомстве добавили, что встреча в формате "Рамштайн" проходит в особое время: российские ракетные атаки и мобилизация в РФ, организованные Москвой фиктивными "референдумами" и украинским контрнаступлением.
Читайте также: ВСУ уничтожают врага одной из лучших САУ мира: чем удивляет немецкая PzH 2000 на поле боя
- 12 октября в Брюсселе проходит запланированная встреча в формате "Рамштайн". Это первая встреча министров обороны после Мадридского саммита НАТО в июне 2022 года и первая встреча министров, к которой Финляндия и Швеция присоединятся , как приглашенные
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность долгосрочной поддержки Украины в борьбе с агрессией России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное