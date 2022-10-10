Об этом сообщает Spiegel .

По ее словам, возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО.

"Итак, сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - сказала Ламбрехт.

Она добавила, что три других системы IRIS-T Украина получит в 2023 году.

12 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2022 года, а еще две – в начале следующего.

Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян. Кроме Киевщины, обстрелы потерпели Хмельницкая, Житомирская, Харьковская, Ивано-Франковская, Сумская, Полтавская, Львовская области.

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