Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T в ближайшие несколько дней, - министр обороны Ламбрехт
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Украина получит первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие дни
Об этом сообщает Spiegel .
По ее словам, возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО.
"Итак, сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - сказала Ламбрехт.
Она добавила, что три других системы IRIS-T Украина получит в 2023 году.
- 12 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2022 года, а еще две – в начале следующего.
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