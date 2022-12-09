Германия передаст Украине новый пакет вооружения, в том числе 18 САУ RCH-155
Германия анонсировала передачу Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования
Об этом сообщило посольство Германии в Украине.
"Германия передаст Украине 18 САУ RCH 155, 80 пикапов, 2 ангарные палатки, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования", - говорится в сообщении.
"В течение последней недели Украина получила 20 бронеавтомобилей Dingo и 2 большегрузных седельных тягача M1070 Oshkosh", - добавили в дипучреждении.
- 6 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен подписали соглашение, согласно которому ФРГ предоставит Украине грант в 200 млн евро в поддержку ВПЛ.
- 21 ноября Германия предоставила Украине боеприпасы для реактивной системы MARS II, полуприцепы, автомобили для пограничников, запчасти, датчики защиты от дронов и полевые обогреватели.
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