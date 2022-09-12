Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью радио НВ .

По ее словам, ФРГ планирует предоставить две системы IRIS-T до конца этого года и еще две – в начале следующего.

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, по-моему, тоже и вторая система, а третья и четвертая потом, с начала нового года", – сказала Фельдгузен.

21 июня федеральное правительство опубликовало список оружия, которое планирует предоставить Украине, в список вошла система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую ранее Украине пообещал канцлер Германии Олаф Шольц.

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