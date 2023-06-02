Германия передаст Украине 66 бронетранспортеров
Федеральное правительство Германии закупило дополнительную военную технику, чтобы поддержать Украину в обороне от российского нападения. В частности, ВСУ получат 66 БТР
Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.
Известно, что с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) был подписан контракт на 66 военных бронетранспортеров. Новые машины планируется доставить в Украину и использовать в качестве защищенного транспорта пехоты.
Когда БТР отправят в Украину, пока неизвестно.
Федеральное правительство также покупает у FFG 64 гусеничные многоцелевые машины Bandvagn 206 (BV206).
- В мае Германия передала34 пикапа для Сил обороны Украины.
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