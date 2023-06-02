Германия передаст Украине 66 бронетранспортеров

Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.

Известно, что с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) был подписан контракт на 66 военных бронетранспортеров. Новые машины планируется доставить в Украину и использовать в качестве защищенного транспорта пехоты.

Когда БТР отправят в Украину, пока неизвестно.

Федеральное правительство также покупает у FFG 64 гусеничные многоцелевые машины Bandvagn 206 (BV206).