Об этом министерство обороны страны заявило в твиттере.

"Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных сил министр Ламбрехт решила передать (Украине, - ред.) пакет из 16 бронированных мостовых танков Biber. Их можно использовать для преодоления водных препятствий или в бою", - говорится в сообщении.

Танковый мостоукладчик — специальный танк, используемый для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.