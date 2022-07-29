Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт одобрила указ о передаче Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber
Об этом министерство обороны страны заявило в твиттере.
"Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных сил министр Ламбрехт решила передать (Украине, - ред.) пакет из 16 бронированных мостовых танков Biber. Их можно использовать для преодоления водных препятствий или в бою", - говорится в сообщении.
Танковый мостоукладчик — специальный танк, используемый для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.
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