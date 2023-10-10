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Главная Война с Россией Германия передаст Украине 10 танков Leopard 1 и дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T

Германия передаст Украине 10 танков Leopard 1 и дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T

10 октября, 2023 вторник
20:29
Война с Россией

Германия в рамках очередного пакета помощи предоставит Украине 10 танков Leopard 1, дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T, а также три зенитных пушки Gepard

Об этом сообщает министерство обороны Германии .

Общая стоимость систем ПВО и зенитных орудий составляет около 1 млрд евро.

"Германия собирает второй зимний пакет помощи для защиты критической инфраструктуры и дальнейшей поддержки Украины. Германия предоставит дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T на сумму около 1 миллиарда евро, а также три зенитных пушки Gepard", - говорится в сообщении.

Также отмечается , что в ближайшие несколько недель в Украину поступят еще 10 боевых танков Leopard 1 A5, 15 бронированных транспортных машин и около 20 бронированных санитарных машин.

  • Оружейный концерн Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ более чем на 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.
Германия
помощь Украине
оружие для Украины
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