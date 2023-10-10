Германия передаст Украине 10 танков Leopard 1 и дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T

Об этом сообщает министерство обороны Германии .

Общая стоимость систем ПВО и зенитных орудий составляет около 1 млрд евро.

"Германия собирает второй зимний пакет помощи для защиты критической инфраструктуры и дальнейшей поддержки Украины. Германия предоставит дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T на сумму около 1 миллиарда евро, а также три зенитных пушки Gepard", - говорится в сообщении.

Также отмечается , что в ближайшие несколько недель в Украину поступят еще 10 боевых танков Leopard 1 A5, 15 бронированных транспортных машин и около 20 бронированных санитарных машин.