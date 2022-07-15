Германия передала украинским защитникам 80 пикапов

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Посольство Германии в Украине.

"В последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

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