Германия передала украинским защитникам 80 пикапов
За последнюю неделю правительство ФРГ предоставило Вооруженным силам Украины 80 пикапов
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Посольство Германии в Украине.
"В последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.
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