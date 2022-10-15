Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber
Германия передала Украине 16 бронированных мостоукладочных машин Biber, а также 10 понтонно-мостовых машин
Об этом говорится на сайте германского правительства.
По данным немецкого правительства, ФРГ по состоянию на середину октября передала Украине военную помощь на сумму в $1,5 млрд.
В этот раз Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber. Они входят в группу машин боевого обеспечения. Во время боя мостовик может перекрывать разрезы местности, такие как водоемы и ущелья шириной до 20 метров с помощью быстроходного танкового моста "Бибер".
Известно, что понтонно-мостовые машины в свою очередь служат для переправки колесной и гусеничной техники через водяные преграды. Мост 22 метра в длину и 4 метра в ширину может быть разложен за 2-3 минуты. Он весит около 9,94 тонн и выдерживает примерно до 55 тонн. Экипаж состоит из командира и водителя. Аппарат не вооружен и оснащен дымовым гранатометом.
- 13 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер заявила, что лидеры стран Большой семерки будут продолжать оказывать финансовую поддержку Украине во время войны, а восстановление нашего государства будет общей задачей международных финансовых институтов.
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