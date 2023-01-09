Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Федеральное агентство по технической помощи Германии за финансирование министерства иностранных дел этой страны присоединилось к обеспечению Херсона электрогенераторами", - рассказал он.

По словам Янушевича, генераторы будут использоваться для электрообеспечения критической инфраструктуры.

Всего в Херсоне передали 7 генераторов. Трое из них будут работать для водопроводно-канализационного хозяйства города, один – на нужды Херсонского онкологического диспансера и еще три – для стабильной работы "Херсонтеплоэнерго".

"Очень благодарны международным партнерам за необходимую для города технику!" - подытожил глава Херсонской областной военной администрации.

13 декабря 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.

4 января глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил объемы энергооборудования , о которых удалось договориться украинским дипломатам, отметив, что речь идет о тысячах генераторов. "По состоянию на 4 января, удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов более 100 киловатт, более 40 километров кабеля, а также сотен наименований запчастей для энергооборудования и т.д. ", – рассказал Кулеба.