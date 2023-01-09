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Германия передала Украине семь мощных генераторов для критической инфраструктуры

9 января, 2023 понедельник
01:49
Мир

Германия передала Херсону семь мощных генераторов для электрообеспечения критической инфраструктуры

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Федеральное агентство по технической помощи Германии за финансирование министерства иностранных дел этой страны присоединилось к обеспечению Херсона электрогенераторами", - рассказал он.

По словам Янушевича, генераторы будут использоваться для электрообеспечения критической инфраструктуры.

Всего в Херсоне передали 7 генераторов. Трое из них будут работать для водопроводно-канализационного хозяйства города, один – на нужды Херсонского онкологического диспансера и еще три – для стабильной работы "Херсонтеплоэнерго".

"Очень благодарны международным партнерам за необходимую для города технику!" - подытожил глава Херсонской областной военной администрации.

  • 13 декабря 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.
  • 4 января глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил объемы энергооборудования , о которых удалось договориться украинским дипломатам, отметив, что речь идет о тысячах генераторов. "По состоянию на 4 января, удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов более 100 киловатт, более 40 километров кабеля, а также сотен наименований запчастей для энергооборудования и т.д. ", – рассказал Кулеба.

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