Германия передала Украине радиолокационную систему для обнаружения ракет
Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D для обнаружения сопровождения и классификации различных типов вражеских ракет
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заявление поставщика РЛС, компании Hensoldt.
"Ситуация в Украине требует быстрых и решительных действий. Благодаря серийной производственной линии и преданности наших сотрудников мы можем поставлять такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - заявил гендиректор компании Томас Мюллер.
Отмечается, что в компании планируют передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.
Известно, что TRML-4D может выявлять, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в том числе большое разновидность крылатых ракет. Система может сопровождать до полутора тысяч различных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 км.
- Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.
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