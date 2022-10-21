Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заявление поставщика РЛС, компании Hensoldt.

"Ситуация в Украине требует быстрых и решительных действий. Благодаря серийной производственной линии и преданности наших сотрудников мы можем поставлять такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

Отмечается, что в компании планируют передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.

Известно, что TRML-4D может выявлять, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в том числе большое разновидность крылатых ракет. Система может сопровождать до полутора тысяч различных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 км.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

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