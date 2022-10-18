Об этом сообщили на сайте правительства Германии.

В частности, Украина получила от Германии: 100 палаток, 183 генератора, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих.

Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

Сообщается также, что в планах Германии передать дополнительные пять бронированных инженерных машин, четыре тысячи спальных мешков и 35 полноприводных грузовиков.

18 октября стало известно, что Министерство внутренних дел Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности Арне Шенбома после обвинений в связях с Россией.

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