Германия передала Украине пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование
Германия передала Украине дополнительные пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также зимнюю военную форму и оборудование
Об этом сообщили на сайте правительства Германии.
В частности, Украина получила от Германии: 100 палаток, 183 генератора, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих.
Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.
Сообщается также, что в планах Германии передать дополнительные пять бронированных инженерных машин, четыре тысячи спальных мешков и 35 полноприводных грузовиков.
- 18 октября стало известно, что Министерство внутренних дел Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности Арне Шенбома после обвинений в связях с Россией.
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