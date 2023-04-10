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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

10 апреля, 2023 понедельник
17:45
Мир

Германия отправила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

В пакет вошли: одна бронированная инженерная машина DACHS на базе немецкого танка Leopard 2, восемь разведывательных дронов, восемь грузовиков Zetros, восемь мобильных антенно-мачтовых систем.

Также Германия передала 23 520 патронов калибра 40-мм.

  • 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

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