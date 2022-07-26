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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Германия передала Украине обещанные три РСЗО Mars II

Германия передала Украине обещанные три РСЗО Mars II

26 июля, 2022 вторник
16:44
война с Россией

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS II

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Ламбрехта, Германия также передала Украине три самоходных артиллерийских установки, готовятся к передаче системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Министр не уточнила когда именно Украина получила данное вооружение.

Информацию о РСЗО Mars II подтвердил глава ОП Андрей Ермак.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", - написал Ермак в телеграммах.

Добавим, что немецкий РСЗО Mars II – это аналог американской MLRS. РСЗО MARS II предназначено для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности. Она состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской боевой машины пехоты М2 Bradley, неуправляемых ракет калибра 240 мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины, пишет Армия Inform.

  • Напомним, в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней.

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