Германия передала Украине обещанные три РСЗО Mars II

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Ламбрехта, Германия также передала Украине три самоходных артиллерийских установки, готовятся к передаче системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Министр не уточнила когда именно Украина получила данное вооружение.

Информацию о РСЗО Mars II подтвердил глава ОП Андрей Ермак.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", - написал Ермак в телеграммах.

Добавим, что немецкий РСЗО Mars II – это аналог американской MLRS. РСЗО MARS II предназначено для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности. Она состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской боевой машины пехоты М2 Bradley, неуправляемых ракет калибра 240 мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины, пишет Армия Inform.

Напомним, в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb