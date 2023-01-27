Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты IRIS-T
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который входит боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другая небоевая техника
Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.
В новый пакет военной помощи вошли ракеты IRIS-T SLM, 13 грузовиков, два погрузчика 15т, 12 автопоездов и четыре полуприцепа, 12 патрульных машин, два пикапа до 143 доставленных ранее.
"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи", - отметили на сайте высшего органа исполнительной власти ФРГ.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.
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