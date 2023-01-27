Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.

В новый пакет военной помощи вошли ракеты IRIS-T SLM, 13 грузовиков, два погрузчика 15т, 12 автопоездов и четыре полуприцепа, 12 патрульных машин, два пикапа до 143 доставленных ранее.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи", - отметили на сайте высшего органа исполнительной власти ФРГ.

Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.

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