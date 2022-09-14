Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов
Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24
Об этом идет речь на портале правительства Германии.
Отмечается, что в Украину планируют отправить еще шесть установок Gepard.
Известно, что зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.
Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.
В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов.
В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками. Так он прокомментировал, почему Берлин отказывается давать Киеву боевые танки, к чему призвал украинский премьер Денис Шмыгаль.
- 7 сентября Германия передала Украине радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
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