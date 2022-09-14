English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов

Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов

14 сентября, 2022 среда
18:10
Мир

Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24

Об этом идет речь на портале правительства Германии.

Отмечается, что в Украину планируют отправить еще шесть установок Gepard.

Известно, что зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.

Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.

В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов.

В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками. Так он прокомментировал, почему Берлин отказывается давать Киеву боевые танки, к чему призвал украинский премьер Денис Шмыгаль.
  • 7 сентября Германия передала Украине радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Германия
оружие для Украины
Читайте также:
Путін Шольц
13 сентября, 2022 вторник
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
папа Франциск
13 сентября, 2022 вторник
Папа Франциск приехал в Казахстан. Патриарх Кирилл, несмотря на договоренность, проигнорировал встречу
13 сентября, 2022 вторник
Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 сентября
19:00
В оккупированной Горловке до 50 военных написали рапорты об отказе воевать
19:00
В Украине "денацифицировался" подполковник армии РФ
19:00
Анонс
"Информационная оборона" или политическая цензура? Онлайн-проект "Имена собственные"
18:51
ВСУ уничтожили продовольственный склад россиян на Донетчине
18:49
Российские оккупанты выпустили две ракеты по пригороду Запорожья, - ОВА
18:43
Сергей Шойгу
Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ
18:40
На фото потери россиян
"Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват
18:38
"Шахтер" – "Селтик": стартовые составы на матч Лиги чемпионов
18:35
На Харьковщине с 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов, - Маляр
18:34
РФ масштабно бьет по Украине: с начала суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО
18:31
Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой продлится 4 дня
18:05
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Двести уголовных дел за военные преступления на деоккупированных территориях - это только начало, - советник главы МВД Денисенко
17:59
Зеленский заменил главу Национальной службы посредничества и примирения
17:53
Петр Порошенко
Порошенко на MSNBC: не существует никакой другой структуры, кроме НАТО, которая может обеспечить безопасность
17:50
У Украины будет достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
17:48
В России ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ
17:47
Депутаты Европарламента хотят запретить выдачу виз военным и чиновникам РФ и Белоруссии
17:46
Тайвань изучает украинский опыт ведения информационной войны на случай нападения Китая
17:34
Новая почта
Новая почта снизила стоимость доставки в Польшу
17:31
Цуренко победила российскую теннисистку в 1/8 финала турнира в Словении
17:27
Пашинян попросил у ОДКБ военную помощь в конфликте с Азербайджаном
17:10
Кривой Рог
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
17:08
"Все отступающие войска будут уничтожены": РФ создает "заградотряды", чтобы российские солдаты не бежали с поля боя
17:08
"Пустые рамы": Польша подаст заявления в Россию относительно разграбленных произведений культуры
17:07
Эксклюзив
Вадим Пристайко
Между Украиной и Великобританией накопилось много вопросов для решения, несмотря на частые визиты Джонсона, - посол Пристайко
16:59
"Шахтер" - "Селтик": букмекеры дали нелестный для украинцев прогноз на матч Лиги чемпионов
16:58
Минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Баку опровергает
16:53
В Украине разработали законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях
16:48
Эксклюзив
Брошенной на Харьковщине техники войск РФ хватило бы, чтобы вооружить среднюю страну Европы, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
16:43
Украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в Херсоне
16:34
О женщинах, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть Украину: состоялась премьера документального фильма "Дальше"
16:34
ВСУ ночью убили 27 рашистов и захватили боевую машину десанта, - ОК "Юг"
16:30
Маршал Королевских ВВС оценил вероятность коллапса армии РФ и завершение войны к Рождеству
16:25
Латвия
В Латвии в связи с санкциями против России в банках заморожены 80 млн евро
16:19
Суд ЕС наложил на Google штраф в размере более 4 млрд долларов
16:17
Эксклюзив
Минфин заложил в проект госбюджета, что война продлится весь 2023 год, - экономист Несходовский
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Досрочный выпуск и отмена военной стажировки: РФ готовит для "пушечного мяса" курсантов из Крыма
16:10
МВФ
МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины, – Георгиева
16:04
"Шахтер" победил "Селтик" в юношеской Лиге УЕФА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV