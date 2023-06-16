Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Отмечается, что кроме Wisent 1, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

Как известно, в конце марта Германия уже посылала Украине два танка для разминирования Wisent 1.

Справка: Wisent 1 – бронированная машина, которая имеет модифицированный корпус танка Leopard 1. Техника оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажа. Также некоторые модели таких танков имеют полноразмерный минный отвал, с помощью которого машина может прорывать минные поля.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

С последнего, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.