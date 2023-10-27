Германия передала Украине четыре бронетранспортера и установку IRIS-Т с ракетами
Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, ракеты к ней, а также БТР и БпЛА
Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Германии.
В новый пакет вошли:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
- ракеты к IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР;
- 4 танковых тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 машин пограничной охраны;
- 8 БПЛА Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радаров GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
- 10 тысяч защитных очков.
Указывается, что из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи.
Что было в предыдущих пакетах помощи
10 октября Германия объявила о предоставлении 10 танков Leopard 1, дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также трех зенитных орудий Gepard. А уже 13 октября ФРГ объявила о предоставлении дополнительного пакета поддержки, в котором находились аптечки, рюкзаки, средства противодействия дронам и тому подобное.
20 октября ФРГ предоставила Украине 3 зенитных установки Gepard.
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