Германия передала Украине четыре бронетранспортера и установку IRIS-Т с ракетами

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Германии.

В новый пакет вошли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР;

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 БПЛА Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радаров GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Указывается, что из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи.

Что было в предыдущих пакетах помощи

10 октября Германия объявила о предоставлении 10 танков Leopard 1, дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также трех зенитных орудий Gepard. А уже 13 октября ФРГ объявила о предоставлении дополнительного пакета поддержки, в котором находились аптечки, рюкзаки, средства противодействия дронам и тому подобное.

20 октября ФРГ предоставила Украине 3 зенитных установки Gepard.