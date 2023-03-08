Германия передала Украине 2 зенитных самоходных установки Gepard
Германия передала Украине очередной пакет вооружения, в который среди прочего вошли еще две зенитные самоходные установки Gepard
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.
Таким образом, всего Германия передала Украине уже 34 таких установки и 6 тысяч боеприпасов к ним.
Также немецкое правительство передало еще два автомобиля для пограничников (всего 122) и шесть мобильных антенн (теперь их 30).
- 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели.
- В январе бразильский президент Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок Gepard , переданных Германией.
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