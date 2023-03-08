Германия передала Украине 2 зенитных самоходных установки Gepard

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Таким образом, всего Германия передала Украине уже 34 таких установки и 6 тысяч боеприпасов к ним.

Также немецкое правительство передало еще два автомобиля для пограничников (всего 122) и шесть мобильных антенн (теперь их 30).