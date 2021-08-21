Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Посол Федеративной Республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу, 21 августа 2021 года, передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca общей стоимостью примерно 6 млн евро
Об этом говорится в пресс-релизе посольства, передает Еспресо.TV.
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Транспортные расходы были покрыты благодаря Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).
Передача состоялась накануне визита федеральной канцлера Ангелы Меркель в Киев.
Отмечается, что Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с Коронавирусная пандемией.
"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Германия оказывает поддержку в борьбе с пандемией общим объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX ", - отметили в посольстве.
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