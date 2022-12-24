Германия передала Украине 13-й БРЭМ и готовит 50 полевых обогревателей

Об этом говорится на портале германского правительства.

Отмечается, что за последнюю неделю Германия передала Украине еще одну, уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2.

Известно, что Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

Кроме того, в списке помощи от Германии до Украины также 13 автомобилей пограничной службы, одна карета скорой помощи и два вилочных погрузчика.

22 декабря немецкая оппозиция обратилась к федеральному правительству с просьбой предоставить Киеву зенитные ракеты Patriot. Генеральный секретарь оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Губер также обратился с просьбой о поставках в Украину основных боевых танков Leopard.

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