Германия передала 34 пикапа для Сил обороны Украины

Об этом сообщает в Twitter посольство Германии в Украине.

"Мобильность является важным фактором обороноспособности и устойчивости Украины. Для усиления Сил безопасности Украины МИД Германии предоставил еще 34 пикапа за последние три недели", - говорится в сообщении.