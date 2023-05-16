Германия передала 34 пикапа для Сил обороны Украины
Министерство иностранных дел Германии за последние три недели передало украинским военным еще 34 пикапа
Об этом сообщает в Twitter посольство Германии в Украине.
"Мобильность является важным фактором обороноспособности и устойчивости Украины. Для усиления Сил безопасности Украины МИД Германии предоставил еще 34 пикапа за последние три недели", - говорится в сообщении.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. В тот же день Шольц официально объявил о новом мощном пакете военной помощи для Украины общей стоимостью 2,7 млрд евро, включающем боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
- Также Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной поддержки.
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