Германия передает Украине разведданные о войсках РФ с начала лета, – Die Zeit

Об этом сообщило немецкое издание Zeit со ссылкой на источники в спецслужбах Германии.

По информации издания, Федеральное правительство Германии поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которая может быть использована в военных целях. Речь о спутниковых снимках, перехваченных радиосообщениях, телефонных разговорах. Результаты анализов и разведки, включая геоданные, могут помочь в планировании войны и помочь украинской армии оценить боеспособность и моральное состояние российских подразделений или проверить их позиции. Однако, как отмечают в издании, эта информация не помогает напрямую корректировать удары ВСУ по войскам РФ.

Федеральная служба разведки Германии в мае даже заказала экспертизу "юридической допустимости передачи целевой информации в Украину". По ее итогам пришли к выводу, что передача данных происходит по закону и не означает, что Германия является стороной конфликта в соответствии с международным правом.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что правительство Германии при передаче вооружения Украине не предъявляет требование о том, как и где ее нельзя использовать

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