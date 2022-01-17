Германия ожидает от России ослабления напряженности на границе с Украиной, - Шольц

Об этом сообщает Bloomberg.



"Четкое послание Германии вместе с союзниками по ЕС и НАТО заключается в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", - сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Испании.



Шольц подчеркнул, что ожидает от Москвы серьезных усилий по смягчению кризиса у границы с Украиной. Также Германия ожидает от России возобновления переговоров в Нормандском формате.



По мнению Шольца ситуация сейчас сложная и главная задача – не допустить дальнейших агрессивных действий РФ.



"Ситуация очень серьезная. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло", - подчеркнул Шольц.

Напомним, 17 января министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы согласовать единую переговорную позицию по РФ. 18 января Бербок посетит Москву, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт в Донбассе и напряжение в украинско-российских отношениях.

Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с РФ по безопасности в Европе, но не отступит от принципов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.