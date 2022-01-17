Германия ожидает от России ослабления напряженности на границе с Украиной, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию принять меры для ослабления напряженности у границы с Украиной, однако не сообщил, к чему может прибегнуть немецкое правительство, если Россия атакует соседнюю страну
Об этом сообщает Bloomberg.
"Четкое послание Германии вместе с союзниками по ЕС и НАТО заключается в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", - сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Испании.
Шольц подчеркнул, что ожидает от Москвы серьезных усилий по смягчению кризиса у границы с Украиной. Также Германия ожидает от России возобновления переговоров в Нормандском формате.
По мнению Шольца ситуация сейчас сложная и главная задача – не допустить дальнейших агрессивных действий РФ.
"Ситуация очень серьезная. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло", - подчеркнул Шольц.
- Напомним, 17 января министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы согласовать единую переговорную позицию по РФ. 18 января Бербок посетит Москву, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт в Донбассе и напряжение в украинско-российских отношениях.
- Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с РФ по безопасности в Европе, но не отступит от принципов.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.
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