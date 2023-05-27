Германия отзовет более 100 госслужащих из РФ
РФ ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в немецких дипломатических представительствах в стране. В этой связи Германии пришлось сократить более 100 служащих
Об этом сообщает Reuters.
"Этот лимит, установленный Россией на начало июня, требует значительного сокращения во всех областях нашего присутствия в России", - сказал источник в министерстве иностранных дел Германии.
Среди пострадавших – учителя, а также другие сотрудники школ и Института Гете. Они необходимы для поддержки правильного баланса дипломатического присутствия Германии, сказал собеседник.
При этом он заявил, что предел, объявленный в апреле, является "односторонним, неоправданным и непонятным". В то же время источник отказался сообщить, в чем состоит лимит, введенный Москвой.
- В субботу, 22 апреля 2023 года, Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное