Германия отзовет более 100 госслужащих из РФ

Об этом сообщает Reuters.

"Этот лимит, установленный Россией на начало июня, требует значительного сокращения во всех областях нашего присутствия в России", - сказал источник в министерстве иностранных дел Германии.

Среди пострадавших – учителя, а также другие сотрудники школ и Института Гете. Они необходимы для поддержки правильного баланса дипломатического присутствия Германии, сказал собеседник.

При этом он заявил, что предел, объявленный в апреле, является "односторонним, неоправданным и непонятным". В то же время источник отказался сообщить, в чем состоит лимит, введенный Москвой.