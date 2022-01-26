Германия отправит Украине 5 тыс. касок, - министр обороны ФРГ Ламбрехт
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов
Об этом сообщает Die Zeit.
"Это очень четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", - сказала министр после заседания комитета по обороне в Берлине.
Она назвала положительным тот факт, что переговоры по конфликту на границе Украины с РФ продолжаются.
"Мы работаем над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем", - сказала Ламбрехт.
При этом Ламбрехт подчеркнула, что в этих переговорах есть красные линии, о которых невозможно договориться.
"О соблюдении международного права нельзя вести переговоры. Нельзя обсуждать целостность государств и суверенитет альянса", – сказала она.
- Напомним, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется". Также он публично выразил сомнение в реалистичности членства Украины в Северо-Атлантическом Оборонном Альянсе.
- После этого в МИД Украины для предоставления объяснений вызвали посла Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен.
- Вечером 22 января Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.
- 22 января Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды . Он также сказал: "украинская общественность отрицательно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине".
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