Германия отправит Украине 5 тыс. касок, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

Об этом сообщает Die Zeit.



"Это очень четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", - сказала министр после заседания комитета по обороне в Берлине.



Она назвала положительным тот факт, что переговоры по конфликту на границе Украины с РФ продолжаются.



"Мы работаем над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем", - сказала Ламбрехт.



При этом Ламбрехт подчеркнула, что в этих переговорах есть красные линии, о которых невозможно договориться.



"О соблюдении международного права нельзя вести переговоры. Нельзя обсуждать целостность государств и суверенитет альянса", – сказала она.

Напомним, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется". Также он публично выразил сомнение в реалистичности членства Украины в Северо-Атлантическом Оборонном Альянсе.

После этого в МИД Украины для предоставления объяснений вызвали посла Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен.

Вечером 22 января Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

22 января Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды . Он также сказал: "украинская общественность отрицательно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине".