Об этом информирует пресс-служба немецкой компании Rheinmetall .

На церемонии в Праге командующий сухопутными войсками Чехии, директор по вооружению минобороны Германии и представитель компании Rheinmetall подписали соглашение о поставках оружия.

"Вооруженные силы Чехии получат основные боевые танки Leopard-2A4 и бронированные эвакуационные машины Buffel. В свою очередь чешские военные передадут Украине военную технику", - говорится в сообщении.

Предусматривается не только поставка техники, но и боеприпасов, частей и оборудования для ремонта.

"Первый автомобиль должен быть отправлен в декабре, а поставки завершатся к концу 2023 года", - добавляют в пресс-службе.

Дипломат Александр Щерба считает , что Германия начнет поставлять танки в Украину только после того, как на такой шаг пойдут США.

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