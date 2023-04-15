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Германия отменяет льготный режим для авто беженцев из Украины

15 апреля, 2023 суббота
05:14
беженцы из Украины

Федеральные земли Германии договорились не продлевать льготный период для владельцев украинских автомобилей

Об этом сообщает DW.

Представители земельных правительств по регистрации автомобилей во время заседания комитета приняли решение не продлевать действие льготного периода для украинских авто.

Автомобили с иностранной регистрацией в Германии не имеют права ездить по дорогам страны дольше года после пересечения границы. Для многих украинских беженцев этот термин уже истек.

"Все участники встречи единодушно высказались за то, что по истечении сроков должна проводиться предусмотренная законом процедура поставления на учет, включающая все требования с точки зрения наличия страхования и уплаты налогов, а также выполнения требований безопасности движения и регистрации в соответствии с предписаниями по защите данных" , – рассказали в министерстве транспорта земли Саар.

Отмечается, что окончательно согласовать детальную процедуру регистрации украинских автомобилей на одном из межведомственных заседаний в начале мая.

  • Напомним, 13 апреля Германия разрешила Польше реэкспорт Украины истребителей МиГ-29.
Германия
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