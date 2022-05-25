Германия отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну

Соответствующее решение приняло правительство Германии, сообщают на телеграмм-канале DW.

Как отмечено в сообщении, отмена ограничений, распространяется в том числе на путешественников из Российской Федерации и Беларуси.

Ранее при въезде в Германию требовалось предъявлять результаты теста или другие документы по COVID-19.

Напомним, Германия предложит всем желающим четвертую прививку от COVID-19 и закупит новые вакцины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb