Германия отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
С 1 июня Германия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд в страну
Соответствующее решение приняло правительство Германии, сообщают на телеграмм-канале DW.
Как отмечено в сообщении, отмена ограничений, распространяется в том числе на путешественников из Российской Федерации и Беларуси.
Ранее при въезде в Германию требовалось предъявлять результаты теста или другие документы по COVID-19.
- Напомним, Германия предложит всем желающим четвертую прививку от COVID-19 и закупит новые вакцины
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