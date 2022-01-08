Германия открыла границы для украинцев
Германия с 9 января открывает границы для украинских туристов
Об этом сообщает DW.
С 9 января Украина не будет входить в список стран повышенного риска для Германии. Наша страна находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.
Те, кто имел право на въезд в ФРГ, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть десятидневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда при условии отрицательного теста.
С 9 января специальные правила не будут применяться к туристам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все старше шести лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус, или сертификат о полном курсе вакцинации, или справку о недавнем выздоровлении.
- Напомним, в ноябре 2021 года некоторые регионы Германии ввели более жесткие ограничения для тех, кто не имеет прививки от COVID-19.
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