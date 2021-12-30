Германия отключит три из шести последних АЭС и сосредоточится на возобновляемых источниках энергии
В пятницу, 31 декабря, Германия отключит три из шести последних в стране атомных электростанций
Об этом сообщает Reuters.
"Правительство решило ускорить поэтапный выход из ядерной энергетики после аварии на реакторе Фукусима в Японии в 2011 году, когда землетрясение и цунами уничтожили прибрежную электростанцию в результате наихудшей в мире ядерной катастрофы со времен Чернобыля 25 лет назад", - говорится в сообщении.
Три реактора отключат 31 декабря после трех с половиной десятилетий эксплуатации. Еще три последних планируют отключить до конца 2022 года.
"Для энергетической промышленности Германии поэтапный выход из производства ядерной энергии окончательный", - сказала Керстин Андреа, глава ассоциации энергетической промышленности BDEW.
По оценкам ассоциации, в 2021 году шесть АЭС обеспечили Германии 12% производства электроэнергии. В то же время доля возобновляемой энергии составила 41%, угля – менее 28%, газа – около 15%.
К 2030 г. страна планирует обеспечивать 80% энергетических потребностей благодаря использованию ветровой и солнечной энергии.
- Напомним, Европейская комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа для более быстрого перехода к "зеленой энергетике" и развитию рынка водорода.
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