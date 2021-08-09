Германия отказывается возвращать войска в Афганистан
9 августа в ФРГ заявили, что отказываются восстанавливать свой контингент в Афганистане, который был вторым по численности после американского
Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Twitter.
Заметим, большинство сил ФРГ в Афганистане были дислоцированы в городе Кундуз, который на выходных Талибан отбил у правительственных сил.
Отмечается, что страна потеряла в Кундузе больше солдат, чем где-либо со времен Второй Мировой.
"Сообщения из Кундуза и из всего Афганистана горькие и сильно причиняют боль", - написала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Неудачная сделка Трампа с талибами стала началом конца. Но это также привело к тому, что по крайней мере на некоторое время "Талибан" задержался против наших международных войск", - утверждает министр.
Она добавила, что каждый, кто требует от Бундесвера восстановить военную миссию в Афганистане, должен спросить себя: с кем немецкий контингент будет это делать, с какой целью и есть ли смысл ради этого ставить под угрозу жизнь немецких солдат.
- 8 августа стало известно, что талибы взяли Кундуз - крупнейший город севера, который контролирует дороги в страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
- В тот же день США нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили об уничтожения 200 моджахедов. Заметим, авиацию Штаты перебросили в страну 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
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