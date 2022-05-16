Германия откажется от российской нефти, вне зависимости от решения ЕС, - Bloomberg
Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти, вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго
Об этом сообщает Bloomberg .
Правительственные источники агентства в Берлине утверждают, что Германия прекратит закупку нефти из РФ до конца года, даже если Европейский Союз не сможет договориться о введении полного эмбарго в рамках шестого пакета санкций.
Администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить все логистические проблемы в течение шести-семи месяцев.
Собеседники Bloomberg заверили, что Германия исполнена решимости внедрить собственный национальный план наказания России за ее вторжение в Украину.
По данным Министерства экономики ФРГ, доля России в германском потреблении нефти уже сократилась до 12% с 35% до начала полномасштабной войны в Украине.
Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая и переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая.
- 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
- 10 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- 11 мая Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций.
- 14 мая Reuters сообщил, что Евросоюз покинет пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное