Об этом сообщает Bloomberg .

Правительственные источники агентства в Берлине утверждают, что Германия прекратит закупку нефти из РФ до конца года, даже если Европейский Союз не сможет договориться о введении полного эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить все логистические проблемы в течение шести-семи месяцев.

Собеседники Bloomberg заверили, что Германия исполнена решимости внедрить собственный национальный план наказания России за ее вторжение в Украину.

По данным Министерства экономики ФРГ, доля России в германском потреблении нефти уже сократилась до 12% с 35% до начала полномасштабной войны в Украине.

Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая и переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая.

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

10 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .

11 мая Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций.

14 мая Reuters сообщил, что Евросоюз покинет пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.

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