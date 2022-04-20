Германия откажется от российской нефти до конца года, далее – от газа, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года
Об этом сообщает Reuters.
"Германия полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", – цитирует агентство заявление Бербок.
По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а к концу года – до нуля.
"Потом в рамках общей европейской дорожной карты уйдет (отказ от российского – ред.) газа", – добавила она.
- Напомним, в течение недели экспорт российской нефти из-за портов сократился на 25%.
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