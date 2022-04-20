Германия откажется от российской нефти до конца года, далее – от газа, - Бербок

Об этом сообщает Reuters.

"Германия полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", – цитирует агентство заявление Бербок.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а к концу года – до нуля.

"Потом в рамках общей европейской дорожной карты уйдет (отказ от российского – ред.) газа", – добавила она.

Напомним, в течение недели экспорт российской нефти из-за портов сократился на 25%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb