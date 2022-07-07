Об этом сообщает Spiegel Online.

"Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить способность Германии защищаться", - сказала министр.

Кристине Ламбрехт добавила, что "безответственно хотеть ограбить Бундесвер, особенно в эти времена, и невежественно игнорировать военный совет Генерального инспектора".

До этого Генеральный инспектор Бундесвера Эбергард Зорн заявил, что такое решение будет непросто воплотить в жизнь. Хотя немецкая армия имеет 825 БТР Fuchs, они все имеют разные модификации – от радарных носителей до медицинских автомобилей.

6 июля СМИ сообщили , что крупнейший оппозиционный блок немецкого Бундестага ХДС/ХСС планировал инициировать резолюцию с требованием к федеральному правительству срочно передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. В резолюции отмечалось, что война в Украине находится в "критической фазе" и передовая военная техника в Украине может привести к "серьезным стратегическим последствиям".

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