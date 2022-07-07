Германия отказалась поставлять БТР Fuchs Украине
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отказалась от поставки Украине бронетранспортеров Fuchs, ссылаясь на интересы безопасности Германии
Об этом сообщает Spiegel Online.
"Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить способность Германии защищаться", - сказала министр.
Кристине Ламбрехт добавила, что "безответственно хотеть ограбить Бундесвер, особенно в эти времена, и невежественно игнорировать военный совет Генерального инспектора".
До этого Генеральный инспектор Бундесвера Эбергард Зорн заявил, что такое решение будет непросто воплотить в жизнь. Хотя немецкая армия имеет 825 БТР Fuchs, они все имеют разные модификации – от радарных носителей до медицинских автомобилей.
- 6 июля СМИ сообщили , что крупнейший оппозиционный блок немецкого Бундестага ХДС/ХСС планировал инициировать резолюцию с требованием к федеральному правительству срочно передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. В резолюции отмечалось, что война в Украине находится в "критической фазе" и передовая военная техника в Украине может привести к "серьезным стратегическим последствиям".
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