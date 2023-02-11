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Германия отказалась от эксгумации своих 200 военных, погибших в тоннеле во Франции 115 лет назад, - СМИ

11 февраля, 2023 суббота
14:05
Мир

Германия решила отказаться от эксгумации и перезахоронения более 200 своих военных, погибших во время Первой мировой войны при обрушении тоннеля на северо-востоке Франции

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что немецкая госкомиссия по вопросам захоронений (Volksbund) объявила, что страна отказалась от перезахоронения более 200 своих военных, погибших во время Первой мировой войны при обрушении тоннеля на северо-востоке Франции. По согласию французской стороны, место превратят в мемориал.

Известно, что более 200 немецких военных погибли под завалами тоннеля Винтерберг в мае 1917 года во время жестоких боев вокруг Шмэн де Дам, к северу от Реймса. Так называемый тоннель Винтерберга - крупное инженерное сооружение длиной 300 м и на глубине около 20 м, придуманное немецким командованием для того, чтобы войска имели безопасное сообщение между "нулем" и ближайшим тылом и меньше страдали от артиллерии противника.

Французская сторона смогла обнаружить точные координаты входа в тоннель и ударить туда артиллерией. Вход обрушился, а расположенные глубже боеприпасы начали взрываться, при этом участок покрывали артиллерийским огнем. Из более чем 200 человек, находившихся в то время в туннеле, выбраться живыми удалось только трем.

Как пояснила пресс-секретарь Volksbund, добраться до останков в условиях местных грунтов оказалось очень сложно, вдобавок, остается риск из-за неразорванных боеприпасов. Поисковая команда предприняла несколько попыток открыть тоннель и продвинулась более чем на 60 метров, но в той зоне останков погибших не обнаружили.

  • 21 января 2022 года на севере Германии во время подготовки к промышленному строительству на кладбище времен Второй мировой войны были найдены и идентифицированы останки солдат из Украины, которых считали пропавшими без вести. Местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Русское кладбище". Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и почтения памяти всех жертв.
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