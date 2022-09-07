Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo - СМИ

Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ, циркулирующий с прошлой недели в Минобороны Германии.

"Автомобили типа Dingo используются для обучения и участия в учениях, а также в операциях. Возможная передача уже рассматривалась на ранней стадии войны в Украине, но была отклонена из-за собственных нужд", - говорится в документе.

По информации издания, в начале марта Украина уже подавала конкретные запросы на поставку бронемашин Dingo и Fennek из запасов Бундесвера, но получила скорый отказ.

Бундесвер в настоящее время эксплуатирует более 700 бронемашин, но ни одна из них не вовлечена в боевые операции.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что "не может понять этот отказ правительства".

Эти немецкие автомобили Dingo были бы нужны нам особенно для жизненно важного контрнаступления в районе Херсона, чтобы спасти жизнь солдат, которым, к сожалению, в основном приходится передвигаться пешком. Поэтому я призываю министра обороны Ламбрехт уже в сентябре поставить Украине часть из 500 имеющихся бронированных. транспортных машин полной защиты. Это точно не будет грабежом Бундесвера", - сказал он.

7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.

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