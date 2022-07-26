Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные германского МВД.

"С начала российского вторжения 24 февраля в центральном реестре иностранцев в Германии было внесено более 915 тыс. беженцев от войны. Из них 890 605 граждан Украины (по состоянию на 19 июля)", - говорится в сообщении.

В то же время указывается на то, что неизвестно, сколько вынужденных переселенцев из Украины сейчас находятся в Германии. Это связано с тем, что часть украинцев могли выехать в другие страны или вернуться в Украину.

Согласно реестру, почти две трети (65,7%) вынужденных переселенцев из Украины – девушки и женщины. Среди взрослых три четверти (75,6%) составляют женщины и 23,9% – мужчины. Около 340 тыс. (37,1%) – это дети и молодежь до 18 лет, значительная часть из них младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет: почти 130 тыс. человек). Около 70 тыс. вынужденных переселенцев из Украины в Германию – это лица старше 64 лет (7,5%).

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