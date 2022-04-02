Германия остановила высылку беженцев в Восточную Европу на фоне войны в Украине
Германия приостановила высылку уголовных преступников и других подлежащих депортации лиц на фоне войны России с Украиной
Об этом сообщает DW со ссылкой на еженедельник Welt am Sonntag.
Все федеральные земли Германии на неопределенный срок приостанавливают высылку уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации в страны Восточной Европы. По словам источника в министерстве внутренних дел земли Бавария, это решение будет касаться не только России и Украины, но и Беларуси и Молдовы.
По словам собеседника издания, высылки пока невозможны из-за закрытия воздушного пространства и отсутствия прямого воздушного сообщения. Приостановка депортаций распространяется также на Польшу, Румынию, Чехию и Словакию, которые "испытывают сильную нагрузку из-за наплыва беженцев из Украины".
Польша и Румыния уже заявили, что из-за перегруженности с приемом беженцев из Украины они на неопределенный срок отказываются принимать депортированных из Германии. Собеседник издания добавил, что исключения не возможны.
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