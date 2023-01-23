Германия окажется в международной изоляции, если и дальше будет отказывать в передаче Украине танков Leopard, - МИД Польши
Германия окажется в международной изоляции, если не изменит решение о передаче Украине танков Leopard. Позиция ФРГ противоречит принципам международного права
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, передает PAP.
"Германия, не согласившись отправить танки, попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", - сказал дипломат.
Он отметил, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитета стран, верховенству законов и правам человека.
- Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал аккуратный подход канцлера Олафа Шольца к предоставлению танков Украине, объяснив, что это может обострить конфликт.
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