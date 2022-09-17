Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155, - посол Мельник
Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад
Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника.
"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - сказал дипломат и добавил, что надеется на одобрение дальнейших аналогичных контрактов.
По информации газеты, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт.
Как рассказали Welt am Sonntag источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но в последнюю неделю не давал никакого ответа.
Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.
- 17 сентября в Германии заявили, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах страны она должна прекратить ее поставку Украине. Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.
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