Германия одобрила поставки Украине высокоточных артснарядов Vulcano

Об этом пишет Welt am Sonntag.

Издание сообщает, что дата передачи оружия пока неизвестна.

"Когда федеральное правительство опубликовало новый перечень поставок вооружений в Украину, в нем впервые появились управляемые артиллерийские боеприпасы Vulcano. 255 экземпляров высокотехнологичных боеприпасов когда-то должны быть поставлены непосредственно с производства в Украину, то есть классический оружейный экспорт", - говорится в сообщении.

Инженер из Diehl Defense объяснил, что это "самые точные артиллерийские боеприпасы в мире". Они помогают поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до одного метра.

155-миллиметровые снаряды Vulcano могут запускаться с больших гаубиц - таких как немецкие Panzerhaubitze 2000, которые Германия уже передавала Украине.

Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD. Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением.

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