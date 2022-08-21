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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Германия одобрила поставки Украине высокоточных артснарядов Vulcano

Германия одобрила поставки Украине высокоточных артснарядов Vulcano

21 августа, 2022 воскресенье
21:19
война с Россией

Правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano

Об этом пишет Welt am Sonntag.

Издание сообщает, что дата передачи оружия пока неизвестна.

"Когда федеральное правительство опубликовало новый перечень поставок вооружений в Украину, в нем впервые появились управляемые артиллерийские боеприпасы Vulcano. 255 экземпляров высокотехнологичных боеприпасов когда-то должны быть поставлены непосредственно с производства в Украину, то есть классический оружейный экспорт", - говорится в сообщении.

Инженер из Diehl Defense объяснил, что это "самые точные артиллерийские боеприпасы в мире". Они помогают поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до одного метра.

155-миллиметровые снаряды Vulcano могут запускаться с больших гаубиц - таких как немецкие Panzerhaubitze 2000, которые Германия уже передавала Украине.

  • Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD. Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением.

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