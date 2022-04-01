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Главная война с Россией Германия одобрила передачу Украине 58 БМП времен ГДР, - Welt

Германия одобрила передачу Украине 58 БМП времен ГДР, - Welt

1 апреля, 2022 пятница
15:25
война с Россией

Немецкое правительство, которое до нападения России на Украину отвергало возможность продажи Киеву вооружения, дало добро на передачу нашим Вооруженным Силам боевых машин пехоты из Чехии

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила передачу 58 единиц PbV-501, которые первоначально были на вооружении армии ГДР.

Однако отмечается, что доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. На это пойдет несколько недель.

Эти машины перешли во владение Германии после воссоединения ФРГ и ГДР и в конце 1990-х были переданы шведской армии.

Позже Швеция продала их чешской компании, которая пыталась продать машины ВСУ еще с 2019 года при правительстве ФРГ канцлера Ангелы Меркель, но не могла из-за отсутствия разрешения Берлина.

Как отметил Wel представитель Минобороны ФРГ, такое разрешение уже есть.

Справочно. Pbv-501 – это восточногерманская модификация BMP-1A1 Ost (с пулеметом M2 Browinig) времен ГДР. А та, в свою очередь, является модификацией принятой на вооружение в 1979 году БМП-1П, оснащенной более мощной пусковой установкой ПТРК 9К111 "Фагот" и шестью пусковыми установками комплекта постановки дымовых завес 902В.

  • Украинская армия становится все сильнее, а репутация российской полностью разрушена. Британия и союзники предоставят Украине средства ПВО и артиллерию

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