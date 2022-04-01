Германия одобрила передачу Украине 58 БМП времен ГДР, - Welt

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила передачу 58 единиц PbV-501, которые первоначально были на вооружении армии ГДР.

Однако отмечается, что доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. На это пойдет несколько недель.

Эти машины перешли во владение Германии после воссоединения ФРГ и ГДР и в конце 1990-х были переданы шведской армии.

Позже Швеция продала их чешской компании, которая пыталась продать машины ВСУ еще с 2019 года при правительстве ФРГ канцлера Ангелы Меркель, но не могла из-за отсутствия разрешения Берлина.

Как отметил Wel представитель Минобороны ФРГ, такое разрешение уже есть.

Справочно. Pbv-501 – это восточногерманская модификация BMP-1A1 Ost (с пулеметом M2 Browinig) времен ГДР. А та, в свою очередь, является модификацией принятой на вооружение в 1979 году БМП-1П, оснащенной более мощной пусковой установкой ПТРК 9К111 "Фагот" и шестью пусковыми установками комплекта постановки дымовых завес 902В.

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