Германия объявила, что закрывает четыре из пяти консульств России
ФРГ закрывает четыре из пяти консульств России и свои дипломатические представительства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске
Об этом сообщает DW .
По словам спикера МИД Германии, на такие шаги Берлин пошел в ответ на сокращение максимального количества немецких госслужащих в РФ до 350 человек.
"Это необоснованное решение вынуждает федеральное правительство к очень значительному сокращению присутствия в России во всех областях", - заявили в МИД Германии.
В ФРГ продолжит работу только посольство России в Берлине и одно генеральное консульство. Какие именно диппредставительства будут закрыты, не сообщается. Также будет сокращено количество российских чиновников Германии.
Консульства ФРГ закроются в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.
В России продолжат работу посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге и небольшое количество сотрудников Гете-Института и немецкой школы в Москве.
- 27 мая РФ ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в немецких дипломатических представительствах в стране.
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