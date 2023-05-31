Об этом сообщает DW .

По словам спикера МИД Германии, на такие шаги Берлин пошел в ответ на сокращение максимального количества немецких госслужащих в РФ до 350 человек.

"Это необоснованное решение вынуждает федеральное правительство к очень значительному сокращению присутствия в России во всех областях", - заявили в МИД Германии.

В ФРГ продолжит работу только посольство России в Берлине и одно генеральное консульство. Какие именно диппредставительства будут закрыты, не сообщается. Также будет сокращено количество российских чиновников Германии.

Консульства ФРГ закроются в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

В России продолжат работу посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге и небольшое количество сотрудников Гете-Института и немецкой школы в Москве.