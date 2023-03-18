Германия объявила, что не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Германия отказалась от идеи бойкота Олимпийских игр – 2024, если к ним допустят спортсменов из РФ и Беларуси
Соответствующее заявление обнародовал Национальный олимпийский комитет Германии .
По итогам заседания президиума организации НОК ФРГ заверил, что выступает за отстранение россиян и белорусов от международных соревнований, однако отверг возможность бойкота Олимпиады-2024, если представителей стран-агрессоров допустят к Играм в Париже.
"Независимо от решения МОК и международных спортивных федераций относительно допуска российских и белорусских спортсменов мы отвергаем бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, по принципиальным причинам. Единственными жертвами такого спортивного бойкота являются спортсмены, которые потеряют, возможно, единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту", – заявили в НОК Германии.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россияне и белорусы были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 15 марта украинская теннисистка Элина Свитолина выступила против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов.
- В то же время президент НОК Украины Вадим Гутцайт 16 марта заявил, что многие украинские спортсмены поддерживают бойкот Олимпиады-2024 , если на ней выступят россияне и белорусы.
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