Соответствующее заявление обнародовал Национальный олимпийский комитет Германии .

По итогам заседания президиума организации НОК ФРГ заверил, что выступает за отстранение россиян и белорусов от международных соревнований, однако отверг возможность бойкота Олимпиады-2024, если представителей стран-агрессоров допустят к Играм в Париже.

"Независимо от решения МОК и международных спортивных федераций относительно допуска российских и белорусских спортсменов мы отвергаем бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, по принципиальным причинам. Единственными жертвами такого спортивного бойкота являются спортсмены, которые потеряют, возможно, единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту", – заявили в НОК Германии.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россияне и белорусы были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.