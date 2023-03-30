Германия объявила, что газовые хранилища будут заполнены до следующей зимы без газа из России
Германия готова пережить следующую зиму без российских поставок, газохранилища страны сейчас заполнены более чем на 64%
Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, пишет Handelsblatt.
По словам чиновника, заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Мюллер убежден, что Германия сможет перенести и следующую, но призывает к бдительности и дальнейшей экономии.
"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", – сказал Мюллер.
По данным регулятора, 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го - на 64,3%. Российские поступления полностью прекратились после диверсий на "Северных потоках".
- В Германию на терминал для приема сжиженного природного газа 3 января была доставлена первая партия из Соединенных Штатов.
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что страна нашла новые источники энергии, поэтому больше не зависит в вопросе газовых поставок от России.
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