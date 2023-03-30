Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, пишет Handelsblatt.

По словам чиновника, заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Мюллер убежден, что Германия сможет перенести и следующую, но призывает к бдительности и дальнейшей экономии.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", – сказал Мюллер.

По данным регулятора, 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го - на 64,3%. Российские поступления полностью прекратились после диверсий на "Северных потоках".