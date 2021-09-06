Германия обвинила Россию в кибератаках перед парламентскими выборами

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Пресс-секретарь МИДа заявила: "Правительство Германии призывает правительство РФ немедленно прекратить эту незаконную киберактивность".

Государственный секретарь Мигель Бергер передал это требование непосредственно представителю МИДа России.

Органы безопасности Бундестага трижды сообщали о кибератаке на парламентариев.

Подозревается, что российская хакерская группа Ghostwriter стоит за фишинг-атаками, во время которых хакеры пытались получить доступ к частным аккаунтам.

"Федеральное правительство имеет достоверные данные, на основании которых можно говорить о причастности Ghostwriter и, в частности, ГРУ, российской военной разведки", - сказала пресс-секретарь МИДа.

Правительство расценивает это "как угрозу безопасности Германии и демократическому процессу и как тяжелое бремя для двусторонних отношений".