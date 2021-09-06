Германия обвинила Россию в кибератаках перед парламентскими выборами
Германия требует от России остановить атаки на политиков перед выборами в Бундестаг
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.
Пресс-секретарь МИДа заявила: "Правительство Германии призывает правительство РФ немедленно прекратить эту незаконную киберактивность".
Государственный секретарь Мигель Бергер передал это требование непосредственно представителю МИДа России.
Органы безопасности Бундестага трижды сообщали о кибератаке на парламентариев.
Подозревается, что российская хакерская группа Ghostwriter стоит за фишинг-атаками, во время которых хакеры пытались получить доступ к частным аккаунтам.
"Федеральное правительство имеет достоверные данные, на основании которых можно говорить о причастности Ghostwriter и, в частности, ГРУ, российской военной разведки", - сказала пресс-секретарь МИДа.
Правительство расценивает это "как угрозу безопасности Германии и демократическому процессу и как тяжелое бремя для двусторонних отношений".
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