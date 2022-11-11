Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Германии Марко Бушманна.

"Поиск подозреваемых и выявление потенциальных военных преступлений требует "эффективной сети и международной координации", – сказал он.

Потому он присоединится к своим коллегам из Италии, Японии, Британии, Канады, Франции и США 28–29 ноября на конференции в немецкой столице.

По словам министра юстиции Германии, страна имеет "высокую репутацию во всем мире в вопросе преследования военных преступлений, поскольку мы активно внедряем принцип "универсальной юрисдикции", как почти ни одна другая страна".

Согласно этому принципу, позволяющему судам преследовать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира, Германия осудила двух бывших офицеров сирийской разведки в знаковом судебном процессе против поддерживаемых государством пыток в Сирии.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается.

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