Германия обсудит с G7 преследование подозреваемых в военных преступлениях России
Министры юстиции Группы семи сосредоточатся на путях преследования подозреваемых в военных преступлениях России на своей встрече в Берлине в конце ноября
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Германии Марко Бушманна.
"Поиск подозреваемых и выявление потенциальных военных преступлений требует "эффективной сети и международной координации", – сказал он.
Потому он присоединится к своим коллегам из Италии, Японии, Британии, Канады, Франции и США 28–29 ноября на конференции в немецкой столице.
По словам министра юстиции Германии, страна имеет "высокую репутацию во всем мире в вопросе преследования военных преступлений, поскольку мы активно внедряем принцип "универсальной юрисдикции", как почти ни одна другая страна".
Согласно этому принципу, позволяющему судам преследовать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира, Германия осудила двух бывших офицеров сирийской разведки в знаковом судебном процессе против поддерживаемых государством пыток в Сирии.
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